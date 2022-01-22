حسام حسن عن خلافته لكيروش: سأدرب منتخب مصر يوم القيامة

رد أسطورة كرة القدم المصرية، حسام حسن، بشكل طريف على الشائعات التي ربطته بتدريب المنتخب المصري، في حال رحيل المدير الفني الحالي لـ"الفراعنة"، البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال حسام حسن مازحا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "يبدو أنني سأدرب المنتخب يوم القيامة إن شاء الله".

وأضاف: "لم يتواصل معي أحد، كل الحكاية أن عامر حسين (عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري) طرح اسمى في اجتماع ليس إلا، وعموما كيروش موجود ولن يرحل إلا بعد كأس العالم".

ويتعرض كيروش لانتقادات لاذعة، بسبب تواضع مستوى منتخب مصر، الذي يشارك حاليا في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث بلغ "الفراعنة" الدور ثمن النهائي، وسيواجهون منتخب كوت ديفوار، الأربعاء المقبل.

وتعالت مؤخرا أصوات الجماهير المصرية المطالبة بإقالة كيروش، وتعيين حسام حسن، الذي يشرف حاليا على الاتحاد السكندري، بدلا منه.

ولكن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عامر حسين، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن إقالة كيروش قبل نهاية عقده، تستوجب على الاتحاد المصري دفع 42 مليون جنيه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي ومساعديه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تعاقد مع كيروش في سبتمبر الماضي، خلفا لحسام البدري، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

المصدر: وكالات