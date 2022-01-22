سيدات أستراليا يحققن فوزا عريضا بـ18 هدفا دون رد في كأس آسيا

حقق منتخب أستراليا للسيدات بكرة القدم، فوزا كاسحا على إندونيسيا بنتيجة 18-0، أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة بالهند.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الأسترالي، كل من سام كير، في الدقائق 9، و11، و27 (من ضربة جزاء)، و36، و54، وكايتلين فورد (في الدقيقة 15)، وماري فاولر (17)، وهايلي راسو (24، و88)، وإيلي كارنتر (35، و49)، وإيميلي فان ايغموند (40 من ضربة جزاء، و57، و58، و70)، وكياه سايمون (68، و71)، وإيفي لويك (79).

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلبت الفلبينيات على التايلانديات بهدف دون رد.

وتلعب مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة، بعد غد الاثنين، حيث تواجه إندونيسيا منتخب تايلاند، وتلتقي أستراليا مع الفلبين.

المصدر:bleacherreport.com