حقائق عن المنتخبات العشرة للدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المتأهلة لمونديال قطر

تجرى مساء اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقام القرعة على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت في 9 يناير الجاري وتختتم في 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وتنافس عشرة منتخبات على خمس بطاقات للتأهل للمونديال القطري وهي: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا، ومصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

ونستعرض في هذا الرصد حقائق عن المنتخبات العشرة المشاركة في قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر:

الجزائر

لعب منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم أربع مرات (1982، 1986، 2010، و2014)، وكان أفضل إنجاز له في مونديال البرازيل 2014، بصعوده لدور الـ16.

إجمالا، لعبت الجزائر 13 مباراة فازت في 3، وتعادلت في 3، وخسرت 7، وأحرزت 13 هدفا واستقبلت 19 هدفا.

الكاميرون

كانت الكاميرون أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم في إيطاليا 1990، وظهر في سبع نسخ، وهو رقم قياسي إفريقي (1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، و2014).

إجمالا، لعبت الكاميرون في كاس العالم، 23 مباراة، فازت في 4، وتعادلت في 7، وخسرت 12.

وأحرزت الكاميرون 18 هدفا وتلقت 43 هدفا على مدار مشاركاتها في المونديال.

الكونغو الديمقراطية

كان ظهور الكونغو الديمقراطية الوحيد في نهائيات كأس العالم في ألمانيا الغربية عام 1974.

وخاضت الكونغو الديمقراطية (تحت مسمى زائير) 3 مباريات في كأس العالم، خسرتها جميعها ولم تسجل أي هدف واستقبلت شباكها 14 هدفا.

مصر

كانت مصر أول دولة إفريقية تصل إلى كأس العالم في إيطاليا عام 1934.

وظهر "الفراعنة" في ثلاث نسخ لكأس العالم (1934، و1990، و2018).

وفي المجموع، لعبت مصر 7 مباريات في المونديال، لم تفز بأي مباراة، تعادلت مرتين وخسرت 5، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 هدفا.

غانا

غانا هي واحدة من ثلاثة منتخبات إفريقية تلعب دور ربع نهائي كأس العالم، في جنوب إفريقيا 2010، وظهرت في كأس العالم ثلاث مرات (2006، 2010، و2014).

في المجموع، لعبت غانا 12 مباراة في كأس العالم، حققت الفوز في 4، والتعادل في 3، والخسارة في 5.

وسجل "النجوم السوداء"، 13 هدفا وتلقوا 16 هدفا.

مالي

مالي هو المنتخب الوحيد في هذا الدور من التصفيات الذي لم يلعب في نهائيات كأس العالم من قبل.

المغرب

كان المغرب أول منتخب إفريقي يتخطى دور المجموعات عندما بلغ دور الستة عشر عام 1986، وظهر في المونديال خمس مرات (1970، و1986، و1994، و1998، و2018).

في المجموع، لعب المغرب 16 مباراة، حيث فاز في 2، وتعادل في 5، وخسر 9.

وسجل "أسود الأطلس" 14 هدفا، واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

نيجيريا

وصلت نيجيريا إلى دور الستة عشر ثلاث مرات، في الولايات المتحدة الأمريكية 1994، وفرنسا 1998، والبرازيل 2014.

ولعبت في ست نسخ لكأس العالم (1994، 1998، 2002، 2010، 2014، و2018). في المجموع ، لعبت نيجيريا 21 مباراة، حيث فازت في 6، وتعادلت في 3، وخسرت في 12 مباراة.

وسجل منتخب نيجيريا 23 هدفا واستقبل 30 هدفا في مباريات كأس العالم.

السنغال

السنغال هي واحدة من المنتخبات الإفريقية الثلاثة التي وصلت إلى ربع نهائي كأس العالم، في النسخة المشتركة بين اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002.

ولعب منتخب السنغال في المونديال مرتين (2002 و2018).

في المجموع، لعبت السنغال 8 مباريات وفازت في 3، وتعادلت في 3، وخسرت في مباراتين.

وسجل منتخب "أسود التيرانغا" 11 هدفا، واستقبل شباكه 10 أهداف.

تونس

ظهرت تونس في المونديال خمس مرات (1978، 1998، 2002، 2006، و2018).

في المجموع، لعبت تونس 15 مباراة، حيث فازت مرتين، وتعادلت 4 مرات، وخسرت في 9 مناسبات.

وسجل "نسور قرطاج" 13 هدفا وتلقوا 25 هدفا.

المصدر: "كاف"