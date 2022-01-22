قبل ساعات من قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لكأس العالم.. تعرف على كل التفاصيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا، اليوم السبت، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، التي تشهد حفل قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وستبدأ القرعة في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وسيتم بثها مباشرة على المنصات الرقمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ"فيفا" الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وتواجه المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا، الفرق الخمسة الأقل تصنيفا في مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين.

وينطلق الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

المصدر: cafonline