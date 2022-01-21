 
مباشر

أضاع على بلاده فرصة التأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا فكاد يتعرض لعقوبة قاسية (صور)

الرياضة

أضاع على بلاده فرصة التأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا فكاد يتعرض لعقوبة قاسية (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s816

تدخلت الشرطة لمنع الجماهيرالغاضبة من حرق وتدمير منزل وممتلكات مهاجم منتخب سيراليون، كي كمارا، وذلك بعدما حملته المسؤولية في خروج منتخب بلادها من كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وخسر المنتخب السيراليوني أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، أمس الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، في مباراة شهدت إهدار ركلة جزاء من اللاعب كامارا، في الدقيقة 85، كانت كفيلة بوضع منتخب بلاده بين المتنافسين على التأهل للدور التالي في كأس الأمم، كواحد من أصحاب أفضل مركز ثالث.

وحمل الجمهور السيراليوني، كمارا مسؤولية الإقصاء المبكر لمنتخبهم من دور المجموعات، وحاولوا إحراق منزله.

وذكرت مواقع سيراليونية وإفريقية، أنه تم منع المشجعين الغاضبين من تدمير منزل كمارا في العاصمة فريتاون.

وأوضحت أنه بعد خسارة سيراليون، تجمع عدد من المشجعين وحاولوا اقتحام منزل كمارا وإشعال حالة من الفوضى، لكن رجال الأمن سارعوا لحماية منزل اللاعب وإيقاف الجماهير الغاضبة.

وتأهل إلى ثمن النهائي من مجموعة سيراليون التي ودعت البطولة رفقة الجزائر، منتخبان فقط، هما كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا