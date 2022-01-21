أضاع على بلاده فرصة التأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا فكاد يتعرض لعقوبة قاسية (صور)

تدخلت الشرطة لمنع الجماهيرالغاضبة من حرق وتدمير منزل وممتلكات مهاجم منتخب سيراليون، كي كمارا، وذلك بعدما حملته المسؤولية في خروج منتخب بلادها من كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وخسر المنتخب السيراليوني أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، أمس الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، في مباراة شهدت إهدار ركلة جزاء من اللاعب كامارا، في الدقيقة 85، كانت كفيلة بوضع منتخب بلاده بين المتنافسين على التأهل للدور التالي في كأس الأمم، كواحد من أصحاب أفضل مركز ثالث.

وحمل الجمهور السيراليوني، كمارا مسؤولية الإقصاء المبكر لمنتخبهم من دور المجموعات، وحاولوا إحراق منزله.

In Sierra Leone 🇸🇱 Police are Currently Protecting the house of striker Kei Kamara to stop fans from destroying the property in Freetown.



Kamara missed a penalty earlier today in Sierra Leone defeat to Equatorial Guinea.#GTVSports#AFCON2021pic.twitter.com/cMxlLg3UTD — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) January 21, 2022

وذكرت مواقع سيراليونية وإفريقية، أنه تم منع المشجعين الغاضبين من تدمير منزل كمارا في العاصمة فريتاون.

Police stationed outside striker Kei Kamara's home in Freetown, Sierra Leone, to prevent fans from vandalizing the property. Kamara missed a crucial penalty In Sierra Leone's defeat to Equatorial Guinea yesterday. pic.twitter.com/tNPlJiFU0y — NanaYhaw (@NanaYhaw_) January 21, 2022

Police are currently protecting the home of Kei Kamara in Freetown, Sierra Leone. Fans are angry after he missed a penalty today in #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea . The angry fans moved out to attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK — T. Kla Wesley Jr. 🇱🇷 (@WesleyKla) January 20, 2022

وأوضحت أنه بعد خسارة سيراليون، تجمع عدد من المشجعين وحاولوا اقتحام منزل كمارا وإشعال حالة من الفوضى، لكن رجال الأمن سارعوا لحماية منزل اللاعب وإيقاف الجماهير الغاضبة.

وتأهل إلى ثمن النهائي من مجموعة سيراليون التي ودعت البطولة رفقة الجزائر، منتخبان فقط، هما كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

المصدر: وكالات