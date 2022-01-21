رئيس الـ"فيفا" يستقر في الدوحة قبل مونديال "قطر 2022"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن رئيسه السويسري، جاني إنفانتينو، انتقل إلى الدوحة بشكل مؤقت للإشراف على الاستعدادات لمونديال "قطر 2022" المزمع إقامته نهاية العام الحالي.

وقال الـ"فيفا" في بيان، أمس الخميس: "كما أعلن في أكتوبر 2021، أبلغ رئيس فيفا، مجلس الإدارة بأنه سيقسم وجوده بين زيوريخ والدوحة وفي مختلف الدول، من أجل أداء مهامه الرئاسية وكي يكون قريبا من التحضيرات لكأس العالم".

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وأضاف: "كما فعل خلال بطولة كأس العرب لكرة القدم (التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي)، سيعمل (إنفانتينو) جنبا إلى جنب مع موظفي فيفا في مكتبنا في الدوحة، عند الحاجة، حتى اختتام المونديال. لتجنب الشك، السيد إنفانتينو لديه إقامة (في الدوحة)، ويظل مسؤولا عن دفع الضرائب في سويسرا".

وكانت صحيفة "بليك" السويسرية، كشفت الأحد الماضي، أن إنفانتينو كان يعيش في الدوحة، حيث استأجر منزلا، وتذهب اثنتان من بناته الأربع إلى المدرسة، قبيل انطلاق العرس الكروي في قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: أ ف ب