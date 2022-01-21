صحفي يخرج بلماضي عن طوره بسؤال "مستفز" بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا (فيديو)

فاجأ إعلامي كاميروني، الجميع بطرحه سؤالا "غريبا" على مدرب الجزائر، جمال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخير بعد خسارة "الخضر" أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، في كأس إفريقيا.

وودعت الجزائر، حاملة اللقب، البطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل، من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار (1-3)، وهي الخسارة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة 0-1 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الماضية.

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وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة كوت ديفوار، طرح أحد الصحفيين الكاميرونيين سؤالا "مستفزا" على بلماضي، متسائلا ما إن كان سبب إقصاء الجزائر يعود إلى لعنة اللاعب الكاميروني، ألبرت إيبوسي، الذي كان قد توفي عام 2014 بعد مباراة فريقه "شبيبة القبائل" و"اتحاد العاصمة" الجزائري ضمن منافسات الدوري الجزائري، وذلك بعد تعرضه لضربة من أحد المجهولين على الرأس.

وهنا انفعل بلماضي على الصحفي الكاميروني، قائلا: "لا أعلم من سمح لك بحضور هذا المؤتمر، لكن من فعل ذلك ارتكب خطأ مهنيا كبيرا".

المصدر: وكالات





