كأس إسبانيا.. بلباو يجرد برشلونة من اللقب وريال مدريد بصعوبة إلى ربع النهائي

جرد أتلتيك بلباو، ضيفه برشلونة من لقب بطل كأس إسبانيا عندما تغلب عليه 3-2، أمس الخميس، في الدور ثمن النهائي، فيما بلغ ريال مدريد ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2-1.

وفي المباراة الأولى على ملعب "سان ماميس" في بلباو، بكر أتلتيك بالتسجيل عبر قائده إيكر مونياين، في الدقيقة الثانية بتسديدة ساقطة بيمناه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من نيكو وليامس، لكن الوافد حديثا من مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي فيران توريس، نجح في إدراك التعادل لبرشلونة، في الدقيقة 20، مفتتحا باكورة أهدافه مع النادي الكتالوني.

ومنح إينييغو مارتينيس التقدم لأتلتيك بلباو، في الدقيقة 86، مستغلا دربكة أمام مرمى الحارس الدولي الألماني مارك أندريه، قبل أن يدرك بيدري التعادل مجددا لبرشلونة، في الدقيقة الثالثة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وحصل أتلتيك بلباو على ركلة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، عقب لمسة يد على المدافع جوردي ألبا، وانبرى لها مونياين بنجاح، ليمنح الفريق الباسكي الفوز 3-2 والتأهل إلى ربع النهائي.

وكان برشلونة توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو بالذات برباعية نظيفة.

الريال يقلب الطاولة على إلتشي

وفي المباراة الثانية على ملعب "مانويل مارتينيس فاليرو"، واجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في إيجاد ثغرة في دفاع المضيف إلتشي طيلة الوقت الأصلي، ووجد نفسه متخلفا بهدف في الشوط الإضافي الأول سجله غونسالو فيردو من ركلة حرة، في الدقيقة 103.

وانتفض ريال مدريد بعد هذا الهدف ونجح في قلب الطاولة بهدفين للبديلين إيسكو، وإدين هازارد، في الدقيقتين 108، و115 تواليا.

ولحق أتلتيك بلباو وريال مدريد، بريال سوسييداد، وريال مايوركا، ورايو فايكانو، وقادش، وريال بيتيس، وفالنسيا، إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

المصدر: وكالات