أستراليا المفتوحة.. الروسي مدفيديف إلى الدور الثالث وخروج مفاجئ لرادوكانو

واصل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، مشواره نحو اللقب الكبير الثاني في مسيرته، ببلوغه الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس.

وحسم مدفيديف، الذي توج الصيف الماضي بلقبه الكبير الأول بعد فوزه في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المستبعد عن البطولة الأسترالية، حسم تأهله إلى الدور الثالث للمرة الرابعة تواليا في ملبورن، من خلال الفوز على البطل الأسترالي "المشاغب" نيك كيريوس، 7-6، و6-4، و4-6، و6-2.

وهذا الفوز هو الأول لمدفيديف على كيريوس في ثلاث مواجهات بينهما.

ويلتقي النجم الروسي في الدور المقبل، مع الهولندي بوتيك فان زاندشولب، الفائز على الفرنسي ريشار غاسكيه.

ولدى السيدات، ودعت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، منافسات أستراليا مبكرا، بخسارتها في الدور الثاني أمام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، بواقع 4-6، و6-4، و3-6.

وتواصلت بذلك معاناة رادوكانو، البالغ عمرها 19 عاما والمصنفة 18 عالميا، منذ أن حققت المفاجأة الصيف الماضي بإحرازها لقب أمريكا المفتوحة.

المصدر: وكالات