رونالدو يوجه رسالة لزملائه بعد ساعات من خروجه غاضبا من لقاء برينتفورد

تناسى كريستيانو رونالدو، بسرعة ما حدث أثناء مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، أمس الأربعاء، بعد استبداله وخروجه غاضبا احتجاجا على قرار مدربه، ووجه رسالة لزملائه في الفريق.

وكان رونالدو، متذمرا من قرار مدربه الألماني رالف رانغنيك، بعد استبداله في الدقيقة 70، عندما كان يونايتد متقدما بهدفين دون رد، ورفض النجم البرتغالي مد يده لتحية مدربه وألقى سترته على الأرض غاضبا.

ولكن بعد ساعات من نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، نشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورتين له من مواجهة برينتفورد، وكتب في رسالة لزملائه: "ثلاث نقاط مهمة! أحسنتم يا شباب".

وبعد هذا الفوز، رفع مانشستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الـ14.

المصدر: RT