صعود 13 منتخبا رسميا إلى دور الـ16 لكأس إفريقيا.. بينها منتخبان عربيان!

تأهل 13 منتخبا رسميا إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد انتهاء منافسات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأكد صعود 3 منتخبات من المجموعة الأولى، وهي: الكاميرون، بوركينا فاسو، وكابو فيردي (الرأس الأخضر).

كما تأهل ثلاثة منتخبات أيضا من المجموعة الثانية، وهي: السنغال، غينيا ومالاوي.

بينما تأكد صعود منتخبين فقط من كل من المجموعتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى تأهل منتخبين مبكرا من المجموعة السادسة، وكذلك منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" ضمن بلوغه مبكرا الدور الثاني، عن المجموعة الخامسة.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات الأكثر حصدا للنقاط، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث عند نهاية دور المجموعات، لتكمل عقد المنتخبات الـ16 الصاعدة للدور الثاني.

وفي حال تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، يجري الاحتكام إلى فارق المواجهات المباشرة، وفي حال استمرار التعادل يكون لفارق الأهداف بين المنتخبات المتنافسة الكلمة الحاسمة، ثم يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف المسجلة في عموم المجموعة، ثم إلى اللعب النظيف بين المتنافسين، وأخيرا القرعة.

إقرأ المزيد

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الأولى:

1- الكاميرون - 7 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط (تأهلت)

3- كابو فيردي (الرأس الأخضر) - 4 نقاط (تأهلت)

4- إثيوبيا – نقطة واحدة (ودعت البطولة رسميا).

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثانية:

1- السنغال - 5 نقاط (تأهلت)

2- غينيا - 4 نقاط (تأهلت)

3- مالاوي - 4 نقاط (تأهلت)

إقرأ المزيد

4- زيمبابوي - 3 نقاط (ودعت البطولة رسميا).

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب - 7 نقاط (تأهل)

2- الغابون - 5 نقاط (تأهلت)

3- جزر القمر – 3 نقاط

4- غانا – نقطة واحدة (ودعت البطولة رسميا).

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا - نقاط (تأهلت)

إقرأ المزيد

2- مصر – 4 نقاط (تأهلت)

3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة رسميا).

4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة رسميا).

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) برصيد 4 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر نقطة واحدة.

إقرأ المزيد

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط (تأهلت)

2- مالي برصيد 4 نقاط (تأهلت)

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا من دون رصيد.

المصدر: RT