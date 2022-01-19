 
مباشر

نادال يضرب موعدا مع الروسي خاتشانوف في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

نادال يضرب موعدا مع الروسي خاتشانوف في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7gj

حسم الإسباني رافائيل نادال، المصنف خامسا عالميا، مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3، و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقال الإسباني (34 عاما) عن هانفمان المصنف 126 عالميا بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة "اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه".

وسيواجه نادال بعد غد الجمعة، الروسي كارين خاتشانوف، المصنف 30 عالميا، والمتأهل على حساب الفرنسي بنجامان بونزي (6-4، 6-0، و7-5).

وكان نادال، بدأ مشواره في البطولة بفوزه على الأمريكي ماركوس جيرون 6-1، و6-4، و6-2، في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى إثر أشهر من العلاج لإصابة في القدم ثم التعافي من "كوفيد-19" في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا