نادال يضرب موعدا مع الروسي خاتشانوف في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

حسم الإسباني رافائيل نادال، المصنف خامسا عالميا، مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3، و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقال الإسباني (34 عاما) عن هانفمان المصنف 126 عالميا بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة "اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه".

A master of his craft 🙌@rafaelnadal is through to the next round after a 6-2, 6-3, 6-4 win over Hanfmann. #AusOpen | #AO2022pic.twitter.com/lKFjPp1diw — ATP Tour (@atptour) January 19, 2022

وسيواجه نادال بعد غد الجمعة، الروسي كارين خاتشانوف، المصنف 30 عالميا، والمتأهل على حساب الفرنسي بنجامان بونزي (6-4، 6-0، و7-5).

وكان نادال، بدأ مشواره في البطولة بفوزه على الأمريكي ماركوس جيرون 6-1، و6-4، و6-2، في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى إثر أشهر من العلاج لإصابة في القدم ثم التعافي من "كوفيد-19" في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات