شوبير يناشد المسؤولين المصريين مساعدة نجم الزمالك

ناشد حارس نادي الأهلي المصري السابق، الإعلامي أحمد شوبير، المسؤولين في بلاده، بمساعدة نجم نادي الزمالك السابق، أشرف قاسم، الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة، بسبب مشكلة لديه في القدم.

وكتب شوبير في تغريدة له عبر "تويتر": "‏الكابتن أشرف قاسم أحد أهم نجوم مصر والزمالك وواحد من أكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكرة المصرية".

الكابتن اشرف قاسم احد اهم نجوم مصر والزمالك وواحد من اكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكره المصريه يعاني من مشكله صحيه في قدمه تحتاج للتدخل السريع الرساله موجهه الي كل المسئولين عن الرياضه في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 18, 2022

وتابع "أشرف قاسم يعاني من مشكلة صحية في قدمه تحتاج للتدخل السريع.. الرسالة موجهه إلى كل المسؤولين عن الرياضة في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل".

ويعاني قاسم، من إصابة في مفاصل القدم تعوق حركته بشكل سليم، ويحتاج بسببها إلى جراحة عاجلة.

ولد قاسم في 25 يوليو عام 1966، بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخاض 78 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري، وشارك معه في مونديال إيطاليا عام 1990.

وتوج قاسم مع الزمالك بلقب الدوري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة.

المصدر: وكالات