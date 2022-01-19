تحديد منافس المغرب في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

حجز المنتخب المغربي رسميا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، في صدارة المجموعة الثالثة، وذلك بعد تعادله أمس مع الغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر المغرب مجموعته برصيد سبع نقاط تحصل عليها من فوزين على غانا (1-0)، وجزر القمر (2-0)، وتعادل مع الغابون 2-2.

ووفقا لخريطة مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، فإن متصدر المجموعة الثالثة، سيواجه أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعة الأولى، أو الثانية، أو السادسة، يوم 25 يناير الحالي.

ومع تأكد تأهل منتخب الرأس الأخضر، ثالث المجموعة الأولى، أو مالاوي، ثالث المجموعة الثانية، فإن المغرب سيواجه واحدا منهما، وبالتالي استحالة لقاء "أسود الأطلس" مع ثالث المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس، غامبيا، مالي، وموريتانيا.

ففي حال تأهل الرأس الأخضر ومالاوي سويا إلى الدور ثمن النهائي، فإن المغرب سيواجه الرأس الأخضر، وفي حال عدم تأهل الأخيرة، فإن "أسود الأطلس" سيضربون موعدا مع مالاوي، التي قدمت أداء جيدا في البطولة الحالية، توجته بالتعادل مع السنغال، أحد أبرز المرشحين للقب، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

يذكر أن المنتخب المغربي توج بكأس أمم إفريقيا مرة واحدة في تاريخه في العام 1976، وحل وصيفا لتونس في العام 2004.

المصدر: RT