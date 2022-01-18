مبابي الصغير يحتفل بأهدافه على طريقة الكبير كليان.. فكم يكسب وهل نراهما معا؟

يسير الفرنسي الواعد إيثان مبابي على خطى شقيقه الأكبر كيليان نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حتى أن مبابي الصغير يحتفل بأهدافه على طريقة شقيقه الأكبر.

ووقع إيثان مبابي، على عقد مع النادي الباريسي لمدة ثلاثة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية، ويلعب في الفئات العمرية للنادي.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’un contrat aspirant pour deux de ses jeunes titis parisiens, pour trois saisons.https://t.co/VrUGPKdfn0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

وذكر موقع "سبورت" الفرنسي، تفاصيل عقد مبابي الأصغر، البالغ من العمر 15 عاما، إذ أنه سيحصل في موسمه الأول مع نادي العاصمة باريس على راتب يبلغ 495 يورو شهريا، قبل أن يرتفع في موسمه الثاني ليحصل على راتب شهري بقيمة 566 يورو، أما في موسمه الثالث فسيحصل اللاعب على 707 يورو شهريا.

وأضاف أنه في حال أقنع إيثان مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بأداء مميز يكون قريبا لمستوى شقيقه خلال تجربته مع فريق أقل من 17 عاما، فسيوقع على عقد جديد مع فريق الشباب، وينال راتبا بقيمة 1000 يورو شهريا.

وتطمح جماهير باريس سان جيرمان في رؤية الشقيقين بقميص النادي الباريسي في آن واحد، ولكن اسم النجم الأول كيليان مبابي مرتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، ربما خلال الميركاتو الصيفي القادم في صفقة انتقال حر.

يذكر أن كيليان مبابي (23 عاما) انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة بلغت 180 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع النادي الفرنسي في صيف 2022، ويرفض تجديده، لرغبته في تحقيق حلمه بارتداء قميص "الميرينغي".

المصدر: وكالات