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كأس أمم إفريقيا.. الغابون تهز شباك المغرب بعد سقوط مدافعه (فيديو)

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. الغابون تهز شباك المغرب بعد سقوط مدافعه (فيديو)
Themba Hadebe
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تقدم المنتخب الغابوني على نظيره المغربي (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم.

وسجل المهاجم الغابوني جيم ألفينيا هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء، مستفيدا من تزحلق المدافع المغربي سفيان شاكلا وسقوطه على الأرض.

وكان منتخب المغرب قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 الكبار للقارة السمراء، في الجولة الماضية، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين.

المصدر: RT 

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