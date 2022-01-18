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كأس أمم إفريقيا.. الترتيب النهائي للمجموعة الثانية (فيديو)

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. الترتيب النهائي للمجموعة الثانية (فيديو)
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أسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بتأهل منتخبي السنغال وغينيا رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد تعادله أمام نظيره المالاوي من دون أهداف.

كما حجز منتخب غينيا مقعدا له في دور الـ16 الكبار للقارة السمراء، رغم خسارته أمام نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل هدفين.

وسجل هدفي زيمبابوي كل من اللاعبين، كنوليدج موسونا وكوداكواشي ماهاشي في الدقيقتين (26 و43) على الترتيب.

بينما سجل الغيني نابي كيتا هدف بلاده الوحيد والثمين في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

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في حين احتل منتخب مالاوي المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط، متأخرا بفارق المواجهة المباشرة عن نظيره الغيني، الذي فاز عليه بهدف وحيد.

ولكن منتخب مالاوي احتفظ بحظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي للبطولة، وعليه انتظار نتائج مباريات الجولة الأخيرة ضمن المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره، على أمل أن يكون من بين أفضل أربع منتخبات احلت المركز الثالث.

بينما اكتفى منتخب زيمبابوي رغم فوزه اليوم، بالمركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط، وبات ثاني المودعين للبطولة رسميا بعد منتخب إثيوبيا، الذي حتل هو الآخر المرتبة الرابعة الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT 

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