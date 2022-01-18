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بعد الإنجاز التاريخي.. المصرية ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الرياضة

بعد الإنجاز التاريخي.. المصرية ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
Globallookpress
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خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى، على يد البريطانية هيذر واتسون.

وخسرت ميار شريف أمام واتسون بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(5-7) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وسجلت ميار شريف (25 عاما) مشاركة تاريخية في النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما باتت أول لاعبة مصرية تظهر في أولى البطولات الكبرى للتنس، من الدور الرئيسي مباشرة من دون خوض التصفيات.

بينما ضربت واتسون موعدا في الدور الثاني للبطولة مع السلوفينية تامارا زيدانسيك التي تغلبت بدورها على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

المصدر: وكالات 

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