وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو "باكو" خينتو، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي، عن 88 عاما.

وقال الريال في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد على وفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

Communiqué Officiel: Décès de Francisco Gento.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) January 18, 2022

وأضاف: "ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته ماري لوث ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه والمقربين منهم".

وكان خينتو بدأ مسيرته في ريسنغ سانتندار وانضم إلى ريال مدريد في 1953 وقضى 18 عاما في العاصمة الإسبانية حتى اعتزاله في 1971.

وخاض الجناح الأيسر 600 مباراة مع النادي الملكي وسجل 182 هدفا.

ويبقى خينتو اللاعب الوحيد الفائز بستة ألقاب لكأس أوروبا، كما توج أيضا بلقب الدوري الإسباني 12 مرة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا، ولقب وحيد لكأس إنتركونتيننتال خلال مسيرته مع الريال.

وعلى الصعيد الدولي، لعب خينتو 43 مباراة مع إسبانيا ومثل بلاده في كأس العالم 1962 و1966.

المصدر:realmadrid.com