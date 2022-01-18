احتفال طفل في فريق إماراتي بهدفه يثير إعجاب رواد مواقع التواصل (فيديو)
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تداولت صفحات رياضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، فيديو لطفل يلعب في نادي الإمارات تحت 15 عاما، وهو يحتفل بطريقة مثيرة للإعجاب بتسجيل هدف في إحدى المباريات.
وظهر الطفل في الفيديو وهو يتصدى لكرة عرضية بقدمه اليمنى ليضعها في الشباك، ومن ثم توجه إلى والدته التي كانت تتابع اللقاء بجانب الملعب، ليقبل يدها ورأسها قبل أن يحتضنا بعضهما البعض.
وما توفيقي الا بالله ورضى الوالدين ☹️ 😊 #نادي_الإمارات#رأس_الخيمةpic.twitter.com/zwSY6l4obP— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) January 16, 2022
وكتب نادي الإمارات لكرة القدم، الذي ينشط الطفل الصغير في صفوفه، في تعليقه على الفيديو: "وما توفيقي إلا بالله ورضى الوالدين".
المصدر: وكالات
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