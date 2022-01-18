شاهد.. رد فعل معلق غيني بعد فوز منتخب بلاده على الجزائر

احتفل معلق من غينيا الاستوائية بشكل هيستيري بفوز منتخب بلاده المفاجئ على نظيره الجزائري 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وتداولت صفحات رياضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه المعلق وهو يرقص ويصرخ بشكل جنوني غير مستوعب لما حدث، قبل أن يتوجه إلى شخص آخر كان بجواره ويحتفل معه بالرقص في مكان التعليق، بعد انتهاء المباراة.

This commentator from Equatorial Guinea couldn’t hide his elation after their win over Algeria. Chale, at tournaments eh, journalists are just fans with media accreditation. Love this 👌#Afcon2021pic.twitter.com/DRBsAOxcOF — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) January 17, 2022

#AFCON2021: Commentator From Equatorial Guinea Jubilates As Team Beats Algeria



A commentator from Equatorial Guinea was caught on tape jubilating wildly after his team beat reigning champions, Algeria at the ongoing African Cup of Nations in Cameroon. pic.twitter.com/N1wpnEoByq — Punch Newspapers (@MobilePunch) January 17, 2022

وبفضل هذا الفوز، أنعش منتخب غينيا الاستوائية حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الخامسة خلف كوت ديفوار المتصدرة بأربع نقاط، بينما تعقدت مهمة الجزائر في الحفاظ على اللقب الذي حققته في العام 2019، إذ تتذيل المجموعة بنقطة واحدة، وأصبحت مهددة بتوديع البطولة مبكرا.

المصدر: RT