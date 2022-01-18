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شاهد.. رد فعل معلق غيني بعد فوز منتخب بلاده على الجزائر

الرياضة

شاهد.. رد فعل معلق غيني بعد فوز منتخب بلاده على الجزائر
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احتفل معلق من غينيا الاستوائية بشكل هيستيري بفوز منتخب بلاده المفاجئ على نظيره الجزائري 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وتداولت صفحات رياضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه المعلق وهو يرقص ويصرخ بشكل جنوني غير مستوعب لما حدث، قبل أن يتوجه إلى شخص آخر كان بجواره ويحتفل معه بالرقص في مكان التعليق، بعد انتهاء المباراة.

وبفضل هذا الفوز، أنعش منتخب غينيا الاستوائية حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الخامسة خلف كوت ديفوار المتصدرة بأربع نقاط، بينما تعقدت مهمة الجزائر في الحفاظ على اللقب الذي حققته في العام 2019، إذ تتذيل المجموعة بنقطة واحدة، وأصبحت مهددة بتوديع البطولة مبكرا.

المصدر: RT

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