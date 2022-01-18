كأس إفريقيا.. 4 مباريات مصيرية اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات

ستكون المعركة شرسة على بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بين السنغال وغينيا اللتين تواجهان مالاوي وزيمبابوي اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

فيما تنازل الغابون للمغرب لخطف المقعد من غانا التي تلعب مع جزر القمر في المجموعة الثالثة.

وسبق أن عزز المنتخبان الجاران السنغالي والغيني حظوظهما بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بتعادلهما سلبا في الجولة الثانية، الجمعة الماضي.

ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد فوز السنغال على زيمبابوي، وغينيا على مالاوي بنتيجة واحدة 1-0، إضافة إلى التساوي بفارق الأهداف.

ويكفي المنتخبان السنغالي والغيني التعادل مع مالاوي وزيمبابوي تواليا، ليضمنا عبورهما سويا إلى الدور المقبل الذي يتأهل إليه أصحاب المركزين الأولين في المجموعات الست إضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وإذ تبدو مواجهة غينيا ضد زيمبابوي أسهل كون الأخيرة ودعت البطولة بخسارتين، فلن تكون مالاوي لقمة سائغة للسنغال، بعدما أنعشت حظوظها في الجولة الماضية بفوز على زيمبابوي، لكن لا حل أمامها إلا الفوز على "أسود التيرانغا" للعبور بشكل مباشر للدور المقبل.

وفي المجموعة الثالثة، ستكون كفة الجهد أرجح من كفة الحظ في خطف ثاني بطاقات التأهل مع المغرب التي سبق أن حسمت عبورها بتحقيقها انتصارين في أول جولتين (ست نقاط).

وفي ضوء توديع منتخب جزر القمر للمسابقة بخسارتين في الجولتين الأوليين، سيكون الصراع بين الغابون التي تواجه المغرب، وغانا التي تلعب مع جزر القمر.

ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثاني مع أربع نقاط من فوز (بهدف نظيف على جزر القمر) وتعادل (1-1 مع غانا)، فيما تحتل غانا المركز الثالث مع نقطة واحدة (خسارة 0-1 أمام المغرب، وتعادل مع الغابون).

وبالتالي، فإن التعادل سيكون كافيا للمنتخب الغابوني للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1996 و2012، ليضمن المركز الثاني ويلعب في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الأولى.

وفي حال خسارتها، ستكون الفرصة سانحة لغانا للتأهل في وصافة المجموعة إذا ما تفوقت على جزر القمر بفارق هدفين أو أكثر.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا حسب توقيت مكة:

المجموعة الثانية

مالاوي # السنغال – الساعة 19:00

زيمبابوي # غينيا – الساعة 19:00

المجموعة الثالثة

الغابون # المغرب - الساعة 22:00

غانا # جزر القمر - الساعة 22:00

المصدر: وكالات