التونسية أنس تتعرض لانتكاسة قبيل انطلاق مشوارها في أستراليا المفتوحة

أعلنت النجمة التونسية أنس جابر، اليوم الاثنين، انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قبل مواجهتها في الدور الأول أمام الإسبانية نوريا باريزاس دياز.

وجاء انسحاب النجمة التونسية، بسبب معاناتها من إصابة على مستوى الظهر، تعرضت لها في ربع نهائي بطولة سيدني الخميس الماضي، ولم تتخلص من آثارها حتى الآن.

ونشرت أنس تدوينة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، جاء فيها: "للأسف كان علي الانسحاب من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة اليوم، لقد أصبت في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني، حاولت وقمت بكل شيء لأكون جاهزة واعتقدت أنه كان بإمكاني التعافي في الوقت المناسب للعب هنا".

وأضافت: "لكن للأسف، لا يزال الألم موجودا ولم أتخلص منه واللعب في مثل هذه الظروف يمكن أن يعرض موسمي للخطر.. سأرتاح الآن وأعالج نفسي لأعود في أقرب وقت ممكن".

وأكملت: "شكرا جزيلا لجميع المعجبين على كل التشجيعات والدعم وآمل أن أكون جاهزة بنسبة مئة بالمئة في المرحلة المقبلة".

المصدر: وكالات