أتالانتا يهدي ميلان فرصة صدارة الدوري الإيطالي بتعادله مع إنتر

أهدى أتالانتا نظيره ميلان، فرصة كبيرة لخطف الصدارة من إنتر ميلان، بعدما أجبر "النيراتزوي" على التعادل 0-0 في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل إنتر مواجهة أتالانتا بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس 2-1 بعد التمديد في منتصف الأسبوع، وكان يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في صدارة الدوري إلى أربع نقاط عن ميلان الثاني الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة في وقت لاحق اليوم الاثنين أمام سبيتسيا، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي.

وبهذا التعادل، بقي إنتر في الصدارة مع 50 نقطة، لكنه يواجه خطر إنهاء المرحلة بالمركز الثاني في حال فوز غريمه ميلان (48 نقطة) على سبيتسيا، بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن نابولي الذي يواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم، علما بأن أتالانتا يملك أيضا مباراة مؤجلة أمام تورينو من المرحلة الـ20.

المصدر: وكالات