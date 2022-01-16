إقالة بينيتيز من تدريب إيفرتون الإنجليزي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، إقالة مدربه الإسباني رافائيل بينيتيز البالغ 61 عاما، بسبب سوء النتائج.

وقدم إيفرتون نتائج باهتة تحت قيادة بينيتيز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الـ15 على جدول "البريميرليغ" برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

وتعرض إيفرتون أمس السبت لهزيمة مفاجئة أمام نورويتش سيتي 2-1، عجلت برحيل المدرب الإسباني، خاصة أن الفريق لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ التغلب على أرسنال في الـ6 من ديسمبر الماضي بنتيجة 2-1.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

كما ودع إيفرتون كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث، بعد السقوط أمام كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتأهل إيفرتون إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب بصعوبة على هال سيتي بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى وقتين إضافيين.

وتولى بينيتيز تدريب إيفرتون في يونيو الماضي، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي رحل بدوره لتدريب ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات