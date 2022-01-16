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خطأ قاتل في الوقت القاتل.. حارس ساحل العاج يحاول منع الكرة من الخروج لركنية لينتهي بها المطاف بشباكه

الرياضة

خطأ قاتل في الوقت القاتل.. حارس ساحل العاج يحاول منع الكرة من الخروج لركنية لينتهي بها المطاف بشباكه
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حرم حارس ساحل العاج منتخب بلاده من التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ارتكابه خطأ فادحا في الثواني الأخيرة من المواجهة أمام سيراليون ضمن المجموعة الخامسة.

وفي الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، عندما كان منتخب ساحل العاج متقدما 2-1 وهي النتيجة التي تضمن له تحقيق فوزه الثاني تواليا والصعود المبكر إلى ثمن النهائي، ارتكب حارسه خطأ قاتلا عندما قرر الاحتفاظ بالكرة داخل الملعب خوفا من إعطاء المنافس ركلة ركنية ممكن أن تسبب خطورة.

وبعد أن أمسك الحارس الكرة، سقط أرضا بطريقة غريبة، وأفلتت على إثرها من يديه ليستفيد من الهدية منتخب سيراليون ويسجل هدف التعادل 2-2.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، حيث رفع منتخب ساحل العاج رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ورفع منتخب سيراليون رصيده إلى نقطتين، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين الجزائري والغيني الإستوائي في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT

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