ليفربول يصعد إلى وصافة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك برينتفورد (فيديو)

حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاية "الريدز" كل من البرازيلي فابينهو وأليكس أوكسليد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77 على الترتيب.

FULL-TIME Liverpool 3-0 Brentford



Goals from Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain and Takumi Minamino take the Reds to victory at Anfield#LIVBREpic.twitter.com/CDXMRF6urA — Premier League (@premierleague) January 16, 2022

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة وانتزع المركز الثاني من تشيلسي (43 نقطة) الذي خسر أمس السبت أمام المتصدر مانشستر سيتي (56) بهدف دون مقابل.

نهاية المباراة :



ليفربول 3 & 0 برينتفورد

اهداف المباراة pic.twitter.com/LkDP6xXJNc — فارس (@FMAR1001) January 16, 2022

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في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT