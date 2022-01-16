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ليفربول يصعد إلى وصافة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك برينتفورد (فيديو)

الرياضة

ليفربول يصعد إلى وصافة
Globallookpress Darren Staples via www.imago-ima
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حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاية "الريدز" كل من البرازيلي فابينهو وأليكس أوكسليد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة وانتزع المركز الثاني من تشيلسي (43 نقطة) الذي خسر أمس السبت أمام المتصدر مانشستر سيتي (56) بهدف دون مقابل.

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في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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