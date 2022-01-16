ليفربول يصعد إلى وصافة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك برينتفورد (فيديو)
حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل ثلاية "الريدز" كل من البرازيلي فابينهو وأليكس أوكسليد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77 على الترتيب.
FULL-TIME Liverpool 3-0 Brentford— Premier League (@premierleague) January 16, 2022
Goals from Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain and Takumi Minamino take the Reds to victory at Anfield#LIVBREpic.twitter.com/CDXMRF6urA
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة وانتزع المركز الثاني من تشيلسي (43 نقطة) الذي خسر أمس السبت أمام المتصدر مانشستر سيتي (56) بهدف دون مقابل.
نهاية المباراة :— فارس (@FMAR1001) January 16, 2022
ليفربول 3 & 0 برينتفورد
اهداف المباراة pic.twitter.com/LkDP6xXJNc
في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.