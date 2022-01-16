كأس إفريقيا.. تونس تصعق موريتانيا بهدفين مبكرين (فيديو)

فاجأ المنتخب التونسي نظيره الموريتاني بهدفين مبكرين في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وانقض "نسور قرطاج" على "المرابطون" بهدفين مبكرين في أول 9 دقائق على انطلاق المبارة.

وسجل الهدف الأول حمزة مثلوثي في الدقيقة الرابعة وعزز زميله وهبي الخزري بعدها بخمس دقائق.

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 1 × 0 موريتانيا 🇲🇷

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🎥— هدف اول لـ منتخب تونس عن طريق المثلوثي



• الحساب الأساسي @CAF_2021

pic.twitter.com/tNPGPktBOh — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 2 × 0 موريتانيا 🇲🇷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



🎥— هدف ثاني لـ منتخب تونس عن طريق وهبي الخزري



• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/NnZm2tkjzu — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

يذكر أن المنتخبين خسرا في مستهل مشاوارهما في البطولة، حيث خسر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل، فيما جاءت هزيمة موريتانيا أمام غامبيا بذات النتيجة 1-0.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT