تونس ترد اعتبارها برباعية في شباك موريتانيا بعد الفضيحة التحكيمية في مباراتها الأولى (فيديو)

حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وافتتح رباعية "نسور قرطاج" حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، واختتم سيف الدين الجزيري الرباعية في الدقيقة الـ66.

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 1 × 0 موريتانيا 🇲🇷

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🎥— هدف اول لـ منتخب تونس عن طريق المثلوثي



• الحساب الأساسي @CAF_2021

pic.twitter.com/tNPGPktBOh — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 2 × 0 موريتانيا 🇲🇷

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🎥— هدف ثاني لـ منتخب تونس عن طريق وهبي الخزري



• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/NnZm2tkjzu — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 3 × 0 موريتانيا 🇲🇷

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🎥— هدف ثالث لـ منتخب تونس عن طريق وهبي الخزري تيكي تاكا تونسية 🔥🔥



• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/TWZyBbxipb — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 4 × 0 موريتانيا 🇲🇷

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🎥— هدف ثالث لـ منتخب تونس عن طريق الجزيري 🔥



• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/KztJC09hhu — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

🎥— ركلة جزاء ضائعة لتونس من يوسف المساكني

pic.twitter.com/aWq27b4COk — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي.

نهاية المباراة 🔚



🇹🇳 تونس 4 -0 موريتانيا 🇲🇷



نسور قرطاج تحصد أول 3 نقاط لها في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 على حساب المرابطين في مباراة قوية 🦅#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #TUNMRTpic.twitter.com/fIGA4dy3vS — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

وأنعش منتخب "نسور قرطاج" حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع رسميا البطولة القارية.

نهاية المباراة 🔚



🇲🇱 مالي 1-1 جامبيا 🇬🇲



النسور تتقدم عن طريق إبراهيما كونيه والعقارب تعود في الدقائق الأخيرة بأقدام موسى بارو من علامة الجزاء 🤝#كأسالأممالإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GMBMLpic.twitter.com/ytpW5zHzDN — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

وفي المباراة الثانية في المجموعة السادسة، تعادل في وقت سابق اليوم المنتخبان المالي والغامبي بهدف لكل منهما.

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ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- مالي برصيد 4 نقاط.

2- غامبيا برصيد 4 نقاط.

3- تونس برصيد 3 نقاط.

4- موريتانيا بدون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT