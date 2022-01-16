التشكيلة الأساسية لمباراة تونس وموريتانيا في كأس إفريقيا

كشف مدربا منتخبي تونس وموريتانيا، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار منذر الكبير مدرب تونس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المرابطون":

🚨 تشكيلة نسور قرطاج 🇹🇳🦅 التي ستواجه موريتانيا 🇲🇷 مع (16h00 GMT):

بن سعيد ، معلول، الطالبي، العيفة، المثلوثي، السخيري، بن سليمان، الشعلالي، الخزري (C)، الخاوي، الجزيري

بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي 🇹🇳 ضد شقيقه الموريتاني 🇲🇷#TeamTunisia#TeamMauritania#AFCON2021pic.twitter.com/Tiv3aZcWQJ — Mohamed Ali محمد علي (@dali_habibi) January 16, 2022

بينما سيبدأ الفرنسي ديديه غوميز، مدرب موريتانيا بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":

يذكر أن المنتخبين خسرا في مستهل مشاوارهما في البطولة، حيث خسر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل، فيما جاءت هزيمة موريتانيا أمام غامبيا بذات النتيجة 1-0.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT