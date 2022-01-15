نيجيريا تقسو على السودان بثلاثية وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
حقق المنتخب النيجيري فوزا عريضا على نظيره السوداني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وسجل ثلاثية نيجيريا كل من صامويل شوكويزي وتايوو آونيي وموسيس سيمون في الدقائق 3 و45 و46 على الترتيب، فيما سجل هدف السودان الوحيد خضر ولي الدين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.
النسور تحلق في سماء جاروا 🦅— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022
🇳🇬 نيجيريا إلي دور الـ 16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #NGASDN | @NGSuperEaglespic.twitter.com/vVveCH6UmA
وبهذا الفوز، رفع المنتخب النيجيري رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 6 نقاط وتأهل مبكرا إلى ثمن النهائي، فيما توقف رصيد السودان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 15, 2022
🇸🇩 السودان 0 × 2 نيجيريا 🇳🇬
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🎥 — هدف ثاني لـ منتخب نيجيريا هدف غريب !
• الحساب الأساسي @CAF_2021
pic.twitter.com/aHMmk9hibl
🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 15, 2022
🇸🇩 السودان 0 × 3 نيجيريا 🇳🇬
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🎥 — هدف ثالث لـ منتخب نيجيريا عن طريق سيمون
• الحساب الأساسي @CAF_2021
pic.twitter.com/ToQLYF5RkZ
🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 15, 2022
🇸🇩 السودان 1 × 3 نيجيريا 🇳🇬
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🎥 — هدف اول لـ منتخب السودان عن طريق والي الدين خضر
• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/TUE6ZCg87E
وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الرابعة بين منتخبي مصر وغينيا بيساو.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
المصدر: RT
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