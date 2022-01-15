أمم إفريقيا.. التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري في مواجهة منتخب غينيا بيساو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت نحو ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة غاروا الكاميرونية الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره منتخب غينيا بيساو ضمن كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري بالتشكيلة الأساسية التالية: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، عمر كمال، عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفى محمد.

ويدخل المنتخب المصري المباراة وعينه على نقاطها الثلاث لمصالحة الجماهير بتقديم عرض مميز وتحقيق الفوز، بعد الأداء المخيب أمام نيجيريا في الجولة الأولى والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون مقابل.

في المقابل، تعادل منتخب غينيا بيساو في مباراته الأولى أمام نظيره السوداني (0-0).

📋 تشكيل المباراة



🇬🇼 غينيا بيساو 🆚 مصر 🇪🇬



العناصر الأساسية لكلا الفريقين استعدادًا لختام مباريات اليوم 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GNBEGYpic.twitter.com/QeYhRZskcv — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT