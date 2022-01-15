جنوى الإيطالي يستغني عن خدمات مدربه شيفتشينكو بعد شهرين فقط من توليه مهامه

أعلن نادي جنوى الإيطالي في بيان رسمي اليوم السبت إقالة الأوكراني أندريه شيفتشينكو من تدريب الفريق، بعد شهرين فقط من تعيينه على رأس الجهاز الفني بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيانه: "أعلن نادي جنوى عن إعفاء المدرب أندريه شيفتشينكو من منصبه. ونوجه الشكر إلى المدرب وطاقمه المعاون على العمل الجاد الذي قاموا به خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان أن مهمة تدريب الفريق سيتولاها بشكل مؤقت مدرب فريق الشباب، اللاعب السابق عبد الله كونكو وسيساعده روبرتو مورجيتا.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYBpic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

وكان جنوى قد أعلن منذ شهرين وبالتحديد في الـ7 من نوفمبر الماضي عن تعيين شيفتشينكو مدربا للفريق حتى 30 يونيو عام 2024 نظرا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها كلاعب في الدوري الإيطالي بعدما لعب لميلان في حقبتين مختلفتين، الأولى بين عامي 1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيلسي بموسم 2008-2009، ولعب مع "الروسونيري" 322 مباراة، سجل خلالها 175 هدفا في جميع المسابقات.

ولكن أسطورة كرة القدم الأوكرانية الحائز على الكرة الذهبية لعام 2004، لم ينجح في تحقيق المرجو منه بتحقيق قفزة في أداء الفريق ونتائجه، لا بل على العكس، زادت الأمور سوءا حيث حقق جنوى تحت قيادته انتصارا يتيما وتعادل في 3 مباريات، مقابل 7 هزائم، خلال 11 مباراة مع الفريق الإيطالي.

يذكر أن شيفتشينكو درب المنتخب الأوكراني لمدة 5 أعوام وقاده إلى ربع نهائي يورو 2020 لأول مرة في تاريخه، قبل أن يترك منصبه في أغسطس الماضي.

المصدر: genoacfc.it + RT