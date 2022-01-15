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زاهي حواس يلتقي أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت أمام أبو الهول (صور)

الرياضة

زاهي حواس يلتقي أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت أمام أبو الهول (صور)
RT
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التقى عالم الآثار المصري زاهي حواس أسطورة كرة القدم الهولندية ونجم ميلان الإيطالي سابقا رود خوليت أمام تمثال أبو الهول.

وكشف حواس أسرار أبو الهول للنجم الهولندي قائلا إن أبو الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وشرح له كيفية بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأي صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

وأضاف حواس: "لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".

وكان وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي قد التقى بالنجم الهولندي ورحب به أمام هرم الملك خوفو.

وقام خوليت بزيارة أمس الأول لنادي الزمالك والتقى العديد من نجومه ورئيسه مرتضى منصور الذي أهداه قميص "القلعة البيضاء" مكتوبا عليه اسم النجم الهولندي.

المصدر: RT

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