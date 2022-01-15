زاهي حواس يلتقي أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت أمام أبو الهول (صور)

التقى عالم الآثار المصري زاهي حواس أسطورة كرة القدم الهولندية ونجم ميلان الإيطالي سابقا رود خوليت أمام تمثال أبو الهول.

وكشف حواس أسرار أبو الهول للنجم الهولندي قائلا إن أبو الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وشرح له كيفية بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأي صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

وأضاف حواس: "لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".

وكان وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي قد التقى بالنجم الهولندي ورحب به أمام هرم الملك خوفو.

رود خوليت النجم الأسطوري لهولندا و الميلان في زيارة لنادي الزمالك pic.twitter.com/JBjEZcs3IF — جاسم المصري Gassem El masry (@g57zm) January 13, 2022

تيشيرت النجم الهولندي العالمي رود خوليت

المستشار مرتضى منصور pic.twitter.com/E51wkzC7i0 — safyeldeeb (@safysafy201524) January 13, 2022

#متاحف_في_صور 📸



أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت يزور المتحف المصري بصحبة ميدو نجم المنتخب المصري السابق #مصر#ثقافة_متحفية 🇪🇬 pic.twitter.com/nu4QA8Xtpe — نادي ثقافة متحفية (@Museums_culture) January 15, 2022

وقام خوليت بزيارة أمس الأول لنادي الزمالك والتقى العديد من نجومه ورئيسه مرتضى منصور الذي أهداه قميص "القلعة البيضاء" مكتوبا عليه اسم النجم الهولندي.

الهولندي رود خوليت و ميدو بالأهرامات 📸🤩@midoahmpic.twitter.com/3kGq4Nbzia — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) January 13, 2022

المصدر: RT