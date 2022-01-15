 
مباشر

رابح ماجر يفسر عدم تألق صلاح مع "الفراعنة" في كأس إفريقيا.. هل توافقه الرأي؟

الرياضة

رابح ماجر يفسر عدم تألق صلاح مع
Globallookpress via www.imago-images.de
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6cp

كشف أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر عن سبب عدم تألق الدولي محمد صلاح مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وخلال حوار مع صحيفة "صدى البلد" المصرية، أجاب ماجر عن سؤال: "ما تفسيرك لتراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر رغم تألقه مع ليفربول؟".

ورد قائلا: "من الصعب أن يتألق محمد صلاح أو أي لاعب من شمال إفريقيا محترف في أوروبا مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، على عكس الأجواء الأوروبية".

إقرأ المزيد
ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه محمد صلاح قبل مباراة
ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه محمد صلاح قبل مباراة "الفراعنة" الثانية بكأس إفريقيا

يذكر أن المنتخب المصري تعرض لخسارة مريرة في افتتاح مشواره في البطولة القارية بخسارته أمام نيجيريا بهدف دون مقابل، وسيسعى لمصالحة جماهيره عندما يواجه منتخب غينيا بيساو مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: elbalad.news

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا