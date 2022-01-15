رابح ماجر يفسر عدم تألق صلاح مع "الفراعنة" في كأس إفريقيا.. هل توافقه الرأي؟

كشف أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر عن سبب عدم تألق الدولي محمد صلاح مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وخلال حوار مع صحيفة "صدى البلد" المصرية، أجاب ماجر عن سؤال: "ما تفسيرك لتراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر رغم تألقه مع ليفربول؟".

ورد قائلا: "من الصعب أن يتألق محمد صلاح أو أي لاعب من شمال إفريقيا محترف في أوروبا مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، على عكس الأجواء الأوروبية".

رابح ماجر في حوار لـ "#صدى_البلد": ما حدث في #أمم_إفريقيا "أمر مؤسف".. والحرارة سر تراجع مستوى محمد صلاح#البلدhttps://t.co/uQN9bhCQ7y — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) January 15, 2022

إقرأ المزيد

يذكر أن المنتخب المصري تعرض لخسارة مريرة في افتتاح مشواره في البطولة القارية بخسارته أمام نيجيريا بهدف دون مقابل، وسيسعى لمصالحة جماهيره عندما يواجه منتخب غينيا بيساو مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: elbalad.news