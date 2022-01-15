ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه محمد صلاح قبل مباراة "الفراعنة" الثانية بكأس إفريقيا

وجه نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، رسالة دعم لنجمه وهدافه المصري محمد صلاح قبل ساعات من مباراة "الفراعنة" ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في "تويتر" صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "نتمنى التوفيق للملك المصري محمد صلاح في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية".

وأشار ليفربول في تغريدته إلى موعد انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

نتمنى التوفيق للملك المصري @MoSalah في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🇪🇬🔴 pic.twitter.com/xdwdNwkKM8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 15, 2022

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ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم وعينه على نقاطها الثلاث لمصالحة الجماهير بتقديم عرض مميز أمام غينيا بيساو وتحقيق الفوز، بعد الأداء المخيب أمام نيجيريا في الجولة الأولى والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

المصدر: RT