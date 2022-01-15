بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غانا والغابون في كأس أمم إفريقيا

اكتفت غانا بالتعادل 1-1 مع الغابون بعد أن استقبلت هدفا من جيم أليفيناه قبل دقيقتين من النهاية في مباراة مضطربة بكأس الأمم الإفريقية الجمعة لتصبح بطلة القارة 4 مرات في مأزق.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سقط لاعب من منتخب غانا على أرضية الملعب، وحينما ظن لاعبو "النجوم السوداء" أن لاعبي الغابون سيخرجون الكرة، رفض لاعبو الفريق المنافس ذلك، ونجح لاعبو الغابون في إحراز هدف التعادل.

وأثار هذا التصرف غضب لاعبي غانا بعد نهاية المباراة، لينتهي اللقاء المتوتر بمشاجرات وأصر الحكم على طرد لاعب غانا بنجامين تيتيه الذي كان مغادرا أرض الملعب، بسبب توجيهه لكمة أثناء الشجار.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Yeni Malatyasporlu Tetteh, bir dönem Hatayspor forması giyen Boupendza'ya yumruk attı. pic.twitter.com/gqp1Jhy1ND — Pusholder Sports (@pusholdersports) January 15, 2022

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وتقدم المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للغابون في الدقيقة 88.

التعادل جعل في رصيد غانا نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الثالثة وباتت مهددة بالخروج من البطولة إذا لم تفز على جزر القمر في آخر مباراة بالمجموعة يوم الثلاثاء.

بالمقابل اقترب منتخب الغابون من بلوغ دور الستة عشر من البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، عقب فوزه في المباراة الأولى على جزر القمر 1–0، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة والمتأهل إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT