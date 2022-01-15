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مشاكل في القلب.. تبعد نجم أرسنال عن الغابون في كأس الأمم الإفريقية

الرياضة

مشاكل في القلب.. تبعد نجم أرسنال عن الغابون في كأس الأمم الإفريقية
legion-media
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غاب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، عن مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

ولم يتواجد أوباميانغ في مباراة الغابون الأولى في البطولة أمام جزر القمر، لإصابته بكورونا.

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وقال الاتحاد الغابوني لكرة القدم، إنه وفقا للجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغيب الثلاثي أوباميانغ، وأكسيل مي، وماريو ليمينا، بسبب كورونا، ولا يمكنهم المشاركة في المباراة، بسبب مشاكل قلبية، ولا يرغب الكاف في المغامرة.

وتأتي تلك الأنباء بعد توقف ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونيخ، عن التدرب مع فريقه بايرن ميونيخ لمشاكل قلبية متعلقة أيضا بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن أوباميانغ تم استبعاده من المباريات الأخيرة لأرسنال، بسبب تأخر وصوله من رحلة إلى فرنسا، وهناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع المدفعجية.

المصدر: "وكالات"

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