شاهد.. زوجة نجم ريال مدريد تكشف كيف حفزته على تسجيل هدف بشباك برشلونة في السعودية

كشفت الأرجنتينية مينا بونينو زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد عن وصفتها السحرية التي استخدمتها لتحفيزه على التسجيل في شباك برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وسجل فالفيردي الهدف الثالث والحاسم (3-2) لفريقه في شباك برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ستاد "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض أمس الأول.

وكتبت بونينو بعد المباراة عبر حسابها في "تويتر" مازحة: "الشخص الذي يحفز بشكل جيد هو أنا. لذلك يشكرونني"، وأرفقتها بصورة لمحادثة مع زوجها قبل مواجهة الفريق الملكي وغريمه الكتالوني، تقول فيها: "إذا لم تسجل هدفا عندما تدخل منطقة الجزاء، سأطرد الطباخ، وسنأكل الطعام الذي سأعده بنفسي، لذلك، فكر في الأمر".

وللمصادفة، سجل فالفيردي هدفه الذي صعد بالريال إلى النهائي من داخل منطقة الجزاء، وخلع قميصه احتفالا بالهدف الذي سجله في وقت حساس للغاية وبالتحديد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول من المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، بعد اللجوء للتمديد عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

La que motivo bien soy yo así que ME VAN AGRADECIENDO EH. pic.twitter.com/9JAZhMTOmv — Mina Bonino (@Minabonino) January 12, 2022

وكانت بونينو التي تابعت المباراة على التلفاز في منزلها، قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة احتفالها بهدف زوجها، حيث قلدته وخلعت قميصها مثله لحظة تسجيله الهدف، وبدأت تقفز فرحا وتلوح بالقميص بشكل جنوني، في لقطة طريفة وعفوية لاقت انتشارا واسعا بين عشاق الفريق الملكي.

La reacción de @Minabonino tras el gol de Fede Valverde. ♥️ pic.twitter.com/pt5PX7xuU7 — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) January 13, 2022

كما أظهرت العديد من الفيديوهات المتداولة ابن فالفيردي يحتفل أيضا لحظة ظهور والده على شاشة التلفاز.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني بعد غد الأحد مع أتلتيك بيلباو الذي تغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

📸| حكاية فالفيردي مستمرة في السوبر .. هذه المرة هدف في شباك برشلونة ⚽️🏆 #السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/DGbtY8P3bK — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022

المصدر: zyri.net