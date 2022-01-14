الروسي كاراتسيف يصعد إلى نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى نهائي بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الجمعة على البريطاني دانييل إيفانز في المباراة التي جمعتهما ضمن المربع الذهبي.

وتمكن النجم الروسي من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و6-3، خلال ثلاث ساعات و6 دقائق.

You can feel the fire through this picture 🔥@AsKaratsev defeats Evans 6-3, 6-7, 6-3 to join Murray in the Sydney finals 👀#SydneyTennispic.twitter.com/i7PSDYNGzz — ATP Tour (@atptour) January 14, 2022

وسيواجه كاراتسيف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 500 ألف دولار، البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، والذي تأهل إلى النهائي بفوزه على الأمريكي ريلي أوبلكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و6-4.

3 HOURS OF PURE DRAMA 🤯@AsKaratsev comes through a 3-set thriller to defeat Evans 6-3 6-7 6-3 in Sydney!#SydneyTennisClassicpic.twitter.com/fbBcioZqrT — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022

The moment @andy_murray defeated Opelka to make the final in Sydney! 👏#SydneyTennisClassicpic.twitter.com/ksZizjPSvT — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022

المصدر: rsport.ria.ru