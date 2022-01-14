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الروسي كاراتسيف يصعد إلى نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يصعد إلى نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)
legion-media.ru
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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى نهائي بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الجمعة على البريطاني دانييل إيفانز في المباراة التي جمعتهما ضمن المربع الذهبي.

وتمكن النجم الروسي من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و6-3، خلال ثلاث ساعات و6 دقائق.

وسيواجه كاراتسيف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 500 ألف دولار، البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، والذي تأهل إلى النهائي بفوزه على الأمريكي ريلي أوبلكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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