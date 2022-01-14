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في مواجهة عربية.. المغرب يفتتح التسجيل في شباك جزر القمر (فيديو)

الرياضة

في مواجهة عربية.. المغرب يفتتح التسجيل في شباك جزر القمر (فيديو)
caf_online_AR/twitter
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افتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وسجل هدف "أسود الأطلس" سليم أمال الله في الدقيقة الـ16 من عمراللقاء.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المغرب بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

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