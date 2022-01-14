بعد إغلاق الشرطة الإسرائيلية لملعبه.. فريق عربي يطالب باللعب في الجزائر أو مصر

طالبت جماهير اتحاد أبناء سخنين الفريق العربي الذي يلعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز، بلعب مبارياتها البيتية في مصر أو الجزائر بعد إغلاق الشرطة الإسرائيلية ملعبهم منذ شهرين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية ملعب فريق اتحاد أبناء سخنين والذي يحمل اسم "الدوحة" قبل نحو شهرين بعد مباراة جمعت الفريق العربي بفريق بيتار القدس والذي يمثل اليمين الإسرائيلي، إثر تدافع الجماهير في المباراة ذاتها ما دفع الشرطة لاتخاذ قرار يقضي بإغلاق الملعب حتى تقديم التراخيص اللازمة التي تثبت جاهزيته.

ورفضت العديد من الفرق الإسرائيلية منح الفريق العربي ملعبا لاستضافة مبارياته البيتية ما أثار غضب جماهير النادي، والتي اعتبرت القرار يحمل أبعادا سياسية وعنصرية على حد وصفهم، وطالبوا بالانتقال إلى اللعب في مصر أو الجزائر أو الأردن، ومنهم من قال أنه يفضل الانتقال إلى اللعب ضمن الدوري الفلسطيني.

المصدر: i24news.tv