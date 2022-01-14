إصابة الروسي حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا

ذكر موقع "Asian MMA" اليوم الجمعة، أن الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA أصيب بفيروس كورونا.

Khabib Nurmagomedov has Covid-19 https://t.co/MDvRvBFEBb — Asian MMA (@asianmma) January 14, 2022

وحسب الموقع، فإن نتيجة حبيب لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية اليوم، وهو ملتزم حاليا بالحجر في أحد فنادق سنغافورة حيث كان مقررا أن يحضر بطولة One Championship.

Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом, сообщают СМИhttps://t.co/AS4d1eHUd3pic.twitter.com/U1GTncKU2u — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 14, 2022

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزاله عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر عام 2020، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: rsport.ria.ru