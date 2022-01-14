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إصابة الروسي حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة الروسي حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا
AFP /Ethan Miller
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ذكر موقع "Asian MMA" اليوم الجمعة، أن الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA أصيب بفيروس كورونا.

وحسب الموقع، فإن نتيجة حبيب لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية اليوم، وهو ملتزم حاليا بالحجر في أحد فنادق سنغافورة حيث كان مقررا أن يحضر بطولة One Championship.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزاله عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر عام 2020، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: rsport.ria.ru

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