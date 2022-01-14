وفاة متسابق رالي داكار بالسعودية بعد إصابته في حادث تحطم

أعلن منظمو سباق رالي داكار، الجمعة، وفاة المتسابق الفرنسي بيير شيربن متأثرا بجروح أصيب بها في حادث تحطم يوم الأحد الماضي.

وكان شيربن، البالغ 52 عاما، يتنافس في المرحلة السابعة من الرالي من حائل إلى سكاكا في السعودية عندما تعرض لاصطدام عند علامة الكيلومتر 178.

وبحسب بيان صادر عن منظمي السباق، فقد تم العثور على الفرنسي فاقدا للوعي ونقل إلى مستشفى "سكاكان" حيث كشف تقرير طبي عن إصابة شديدة في الرأس.

ويقول المنظمون إنه أصيب بشدة في رأسه وخضع لجراحة أعصاب. استقرت حالته وتم وضعه في غيبوبة مستحثة قبل نقله جوا إلى مستشفى جدة. وتوفي أثناء نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى مدينة ليل بفرنسا.

Dakar Rally rider Pierre Cherpin dies aged 52 from injuries after horror crash https://t.co/3sW0pMbhFUpic.twitter.com/hkTHBs7SmY — Mirror Sport (@MirrorSport) January 15, 2021

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وجاء في بيان صادر عن منظمي السباق أن "قافلة داكار تود أن تتقدم بأحر التعازي لأسرته وأقاربه وأصدقائه".

كان شيربن يشارك في رالي داكار الرابع منذ ظهوره لأول مرة في 2009 عندما أقيم السباق في أمريكا الجنوبية للمرة الأولى.

وتنافس في فئة "Original by Motul" لراكبي الدراجات، وكان في المركز 77 في الترتيب العام في نهاية المرحلة السادسة من سباق هذا العام.

وسبق لشيربن القول، حسب بيان صادر عن المنظمين: "أنا هاو، لا أريد الفوز ولكن لاكتشاف المناظر الطبيعية التي لم تكن لتتاح لي الفرصة لأرى خلاف ذلك".

مضيفا: "كل شيء مثير.. اركب الدراجة، عش شغفك، تعرف على نفسك".

ويختتم رالي دكار 2021، الذي انطلق في 3 يناير، في جدة يوم الجمعة.

المصدر: "وكالات"