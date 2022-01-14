مع مشروب "المتة".. ميسي يوجه رسالة بعد تعافيه من كورونا (صورة)

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت بعض التقارير، عن غياب ميسي وعدم مشاركته بالتدريبات الجماعية لفريقه حتى الآن، وعدم جاهزيته لخوض المباريات.

وكتب ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "كما تعرفون جميعا، كنت مصابا بفيروس كورونا".

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وتابع اللاعب البالغ 34 عاما: "أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها منكم".

مضيفا: "التعافي استغرق فترة أطول مما كنت أعتقد، تعافيت تقريبا وأتطلع للعودة إلى الميدان".

وأكد: "أتدرب لكي أصل إلى 100% من لياقتي، هناك الكثير من التحديات أمامي هذا العام، أتمنى أن نتقابل مجددا في أسرع وقت ممكن".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 46 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن مارسيليا، صاحب المركز الثاني.

المصدر: instagram/leomessi