شاهد.. هدف رائع "بالصدر" يقود بوركينا فاسو لتجاوز الرأس الأخضر في كأس إفريقيا

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا ثمينا على نظيره منتخب الرأس الأخضر 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم بوركينا فاسو حسن باندي عندما حول الكرة بصدره ببراعة لمعانقة شباك الرأس الأخضر بعد تمريرة طولية من أحد زملائه في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021



🇧🇫 بوركينا فاسو 1 × 0 الرأس الاخضر 🇨🇻

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🎥 — هدف اول لـ بوركينا فاسو بالدي هدف بالصدر رائع 👏🤩



• الحساب الأساسي @CAF_2021

pic.twitter.com/9R9etdirXd — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 13, 2022

وهذا الفوز هو الأول لمنتخب بوركينا فاسو في البطولة القارية بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية أمام المضيفة الكاميرون بنتيجة 2-1.

نهاية المباراة! 🔚



🇨🇻 الرأس الأخضر 0-1 بوركينا فاسو 🇧🇫



خيول بوركينا فاسو يقتنصوا فوزًا ثمينًا على حساب القروش الزرقاء في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية 🐎#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #CPVBFApic.twitter.com/Z296lYxw8v — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 13, 2022

ما رأيكم في هدف بوريما باندي قبل قليل في مرمى الرأس الاخضر ؟ pic.twitter.com/m0dKkbBo6y — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 13, 2022

وفي المباراة الثانية في المجموعة الأولى، والتي أقيمت في وقت سابق اليوم، حققت الكاميرون فوزا عريضا على إثيوبيا بنتيجة 4-1 لترفع رصيدها إلى 6 نقاط وتتأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي.

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ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت إلى ثمن النهائي)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا من دون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT