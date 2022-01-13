كأس إفريقيا.. الكاميرون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي برباعية في شباك إثيوبيا (فيديو)

حجز المنتخب الكاميروني أول مقاعد دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا على ملاعبه، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 اليوم الخميس.

وفي افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات قلب المنتخب الكاميروني تأخره بهدف إلى فوز عريض بنتيجة 4-1 ليحقق فوزه الثاني تواليا بعد الأول في مباراة افتتاح البطولة على بوركينا فاسو 2-1.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 6 نقاط ليصبح أول المتأهلين للدور ثمن النهائي، فيما بقي رصيد إثيوبيا خاليا من النقاط بعد تلقيها الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارتها في مباراتها الأولى أمام الرأس الأخضر 1-0.

🏆 إلى دور الـ 16 🔥



الكاميرون أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من #كأس_الأمم_الأفريقية2021 🇨🇲



فينسنت أبو بكر يقود الأسود في رحلة استعادة اللقب 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/yfos10z114 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 13, 2022

وافتتحت إثيوبيا باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق داوا هوتيسا، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا الطاولة رأسا على عقب بتسجيلهم أربعة أهداف متتالية حملت توقيع كل من كارل توكو إيكامبي "هدفين" (د. 8 و67) وفينسيت أبو بكر "هدفين" (د. 53 و55).

الكاميروني أبوبكر فينيست مهاجم نادي النصر يتصدر قائمة هدافين بطولة آمم أفريقيا بـ (4) أهداف بعد أن سجل هدفين في مباراة اليوم🤩



مهاجم عملااااااق 🔥#كأس_الأمم_الإفريقية#الكاميرون_اثيوبياpic.twitter.com/tCdkQP528F — عــبـدالـلـه 💙𓅓💛 (@7am000_) January 13, 2022

وبهدفيه اليوم، عزز فينسيت أبو بكر صدارته لهدافي البطولة برصيد 4 أهداف بعد أن سجل هدفي منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية.

نهاية المباراة! 🔚



🇨🇲 الكاميرون 4-1 إثيوبيا 🇪🇹



الأسود تقتنص فوزها الثاني تواليًا برباعية على حساب المنتخب الإثيوبي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #CMRETHpic.twitter.com/r2W8NjuzTA — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 13, 2022

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وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين منتخبي الرأس الأخضر وبوركينا فاسو.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT