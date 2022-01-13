الروسية كاساتكينا تصعد إلى نصف نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)
تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي من بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبها اليوم الخميس على الإسبانية غاربيني موغوروزا بمجموعتين نظيفتين في ربع النهائي.
وتمكن كاساتكينا من حسم المواجهة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و27 دقيقة.
DAZZLING @DKasatkina 🐬— wta (@WTA) January 13, 2022
The Russian upsets No.2 seed Muguruza to make the Sydney semifinals!#SydneyTennispic.twitter.com/gfFLqxoWNx
وستواجه كاساتكينا في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، الإسبانية باولا بادوسا الفائزة بدورها على السويسرية بليندا بينتشيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 7-6 و3-6 و6-3.
Worth the wait 🕰— wta (@WTA) January 13, 2022
🇪🇸 @paulabadosa edges out Bencic 7-6(6), 3-6, 6-3 to reach the #SydneyTennis last four. pic.twitter.com/PIGb47WQQW
Semis in Sydney 🏄♀️— wta (@WTA) January 13, 2022
🇨🇿 [3] Krejcikova vs. Kontaveit [4] 🇪🇪
🇪🇸 [5] Badosa vs. Kasatkina 🇷🇺#SydneyTennis
المصدر: rsport.ria.ru
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