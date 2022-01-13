الروسية كاساتكينا تصعد إلى نصف نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي من بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبها اليوم الخميس على الإسبانية غاربيني موغوروزا بمجموعتين نظيفتين في ربع النهائي.

وتمكن كاساتكينا من حسم المواجهة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و27 دقيقة.

DAZZLING @DKasatkina 🐬



The Russian upsets No.2 seed Muguruza to make the Sydney semifinals!#SydneyTennispic.twitter.com/gfFLqxoWNx — wta (@WTA) January 13, 2022

وستواجه كاساتكينا في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، الإسبانية باولا بادوسا الفائزة بدورها على السويسرية بليندا بينتشيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 7-6 و3-6 و6-3.

Worth the wait 🕰



🇪🇸 @paulabadosa edges out Bencic 7-6(6), 3-6, 6-3 to reach the #SydneyTennis last four. pic.twitter.com/PIGb47WQQW — wta (@WTA) January 13, 2022

Semis in Sydney 🏄‍♀️



🇨🇿 [3] Krejcikova vs. Kontaveit [4] 🇪🇪

🇪🇸 [5] Badosa vs. Kasatkina 🇷🇺#SydneyTennis — wta (@WTA) January 13, 2022

المصدر: rsport.ria.ru