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الروسية كاساتكينا تصعد إلى نصف نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تصعد إلى نصف نهائي بطولة سيدني للتنس (فيديو)
Globallookpress Rob Prange
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تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي من بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبها اليوم الخميس على الإسبانية غاربيني موغوروزا بمجموعتين نظيفتين في ربع النهائي.

وتمكن كاساتكينا من حسم المواجهة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و27 دقيقة.

وستواجه كاساتكينا في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، الإسبانية باولا بادوسا الفائزة بدورها على السويسرية بليندا بينتشيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 7-6 و3-6 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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