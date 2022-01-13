شاهد.. زوجة فالفيردي تخلع قميصها وتحتفل مثله بعد هدفه "الذهبي" في شباك برشلونة (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق الاحتفال "الجنوني" لمينا بونينو، زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد بعد هدفه في شباك برشلونة.

وسجل فالفيردي الهدف الثالث والحاسم (3-2) في شباك برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ستاد "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء.

وخلع فالفيردي قميصه خلال احتفاله بهدفه الذي سجله في وقت حساس للغاية وبالتحديد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول من المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، بعد اللجوء للتمديد عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وقلدت بونينو، التي كانت تحضر المباراة في منزلها، احتفالية زوجها، حيث خلعت قميصها مثله لحظة تسجيله الهدف وبدأت تقفز وتلوح بالقميص بشكل جنوني فرحا بالهدف الحاسم، في لقطة طريفة وعفوية لاقت انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل.

La reacción de @Minabonino tras el gol de Fede Valverde. ♥️ pic.twitter.com/pt5PX7xuU7 — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) January 13, 2022

كما أظهرت العديد من الفيديوهات المتداولة ابن فالفيردي يحتفل أيضا لحظة ظهور والده على شاشة التلفاز.

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ي عيني المرتد و الهـدف ي فالفيردي . 🤍😱#ريال_مدريد_برشلونةpic.twitter.com/alAKrrq6aI — N ? 🇵🇹 (@Cc__Rr__7) January 12, 2022

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس.

📸| حكاية فالفيردي مستمرة في السوبر .. هذه المرة هدف في شباك برشلونة ⚽️🏆 #السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/DGbtY8P3bK — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022

المصدر: RT