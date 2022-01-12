السوبر الإسباني.. شاهد أهداف كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)
يحتضن ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض في هذه الأثناء مباراة الغريمين برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.
برشلونة 0-1 ريال مدريد | هدف فينيسوس 😰— عبدالرحمن ⌨️ (@ibuxrv) January 12, 2022
pic.twitter.com/V8HtPf45AN
وعادل برشلونة في الدقيقة الـ42 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.
#ريال_مدريد_برشلونه— نون الثامر (@Noon_Althamer) January 12, 2022
هدف برشلونة .. تعليق أسباني!pic.twitter.com/OtJliPvkZ9
وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.
وسيتنافس الفائز في مباراة اليوم على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.
فينيسيوس يتقدم للريال ✅.. وأنشيلوتي يحتفل 👋#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/KwYMZnGnvR— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
📸| لوك دي يونغ يحتفل بهدف التعادل في شباك كورتوا ⚽️#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/xiBQLTqYzB— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
📸| كأس السوبر في حضرة درة الملاعب 🤩🏟#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/0beHSS0FPe— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.