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السوبر الإسباني.. شاهد أهداف كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

الرياضة

السوبر الإسباني.. شاهد أهداف كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)
gsaksa/twitter
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يحتضن ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض في هذه الأثناء مباراة الغريمين برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وعادل برشلونة في الدقيقة الـ42 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتنافس الفائز في مباراة اليوم على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.

المصدر: RT

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